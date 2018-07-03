Посольство Германии в России отказалось комментировать публикацию главы администрации Липецкой области по поводу вылета бундестим с ЧМ-2018

Пресс-служба посольства ФРГ в РФ не намерено комментировать скандальную публикацию главы администрации Липецкой области Олега Королева в Твиттере о вылете немцев с ЧМ-2018 по футболу.

Напомним, что 29 июля на странице Королева появилась запись следующего содержания: "Германия позорно вылетела с ЧМ-2018 только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им… ИСТОРИЯ и ВРЕМЯ вмешались…" (орфография и пунктуация сохранены). В тот же день запись была удалена, а позже Королев заявил, что не имеет к ней никакого отношения, намекнув, что его аккаунт взломали. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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