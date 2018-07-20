Посол во Франции: "ЧМ-2018 доказал, что страшилки западной прессы о России - неправда"

Посол РФ во Франции Алексей Мешков заявил, что чемпионат мира стал индикатором того, что "страшилки" западной прессы о России не имеют ничего общего с реальностью.

– Даже традиционно критически настроенные к России СМИ писали о хорошей подготовке чемпионата и о том, что он позволил узнать Россию лучше, – приводит "РИА Новости" слова Мешкова. – СМИ отметили и русское гостеприимство, чистые станции метро, новые стадионы, волонтеров-полиглотов, безвизовый въезд в Россию и бесплатные поезда для обладателей FAN ID, пресс-центры для журналистов в городах-организаторах.

Не обошлось без некой дежурной критики, но в целом ЧМ стал определенным индикатором – показал, что "страшилки", которыми западная пресса кормила своих читателей, не имеют ничего общего с реальностью.

Есть и первые плоды ЧМ: французы, узнавая на улице или в кафе россиян, благодарят их за организацию ЧМ-2018. Признаются, что наконец-то узнали правду о России, что страна оказывается, намного-намного лучше, чем они думали, и чем писала о ней французская пресса.