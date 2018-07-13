Посол Турции в РФ будет болеть за сборную Хорватии в финале ЧМ-2018

Посол Турции в РФ Хюсейин Дириоз рассказал, что на финальном матче чемпионата мира поддержит сборную Хорватии, так как со времен работы в НАТО дружит с президентом этой страны Колиндой Грабар-Китарович.

В финальном матче турнира в воскресенье сыграют команды Франции и Хорватии.

"Я давно и близко дружу с ней, так как она была помощником генсека НАТО, и я занимал ту же должность, так что мы каждый день координировались", – цитирует "РИА Новости" посла.

Он рассказал, что, скорее всего, будет смотреть матч на стадионе, а если не найдет билет, то в фан-зоне на Воробьевых горах. Также чиновник добавил, что трибуны на полуфинальном мачте Хорватия – Англия часто скандировали "Россия! Россия!", он признался, что и сам повторял этот лозунг.

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча – начало в 18.00 (время московское)

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