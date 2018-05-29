Посол Швеции в России посетит матчи национальной сборной на чемпионате мира

Посол Швеции в России Петер Эриксон посетит чемпионат мира в России. Как "Известиям" заявил сам дипломат, он собирается лично присутствовать на всех матчах сборной Швеции.

- Оргкомитет выделяет мне билеты на три матча, которые Швеция сыграет в Нижнем Новгороде с Южной Кореей, в Сочи с Германией и в Екатеринбурге с Мексикой, - заявил Эриксон. - В этой связи мы проводим различные культурные и деловые мероприятия в российских городах – в Нижнем Новгороде, например, выступит шведская певица Йенни Абрахамсон. Посольство будет активно работать, из Швеции приедут около 5 тыс. болельщиков на каждый матч. У нашего консульства есть готовность им помочь, если понадобится.