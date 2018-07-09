Посол Сербии: "Видно, что в ФИФА существуют двойные стандарты"

Посол Сербии в РФ Терзич Славенко осудил ФИФА за предвзятое отношение. При этом он не стал комментировать поведение защитника сборной Хорватии Домагоя Виды, который после победы над Россией в матче 1/4 финала ЧМ-2018 записал видео с лозунгом "Слава Украине!" Позднее он назвал это шуткой и был предупрежден ФИФА.

– Я уже много раз сказал, что спорт должен остаться спортом. Никакой политики там не должно быть. ФИФА должна иметь последовательное и корректное отношение ко всем командам, – цитирует НСН Славенко. – Видно, что в ФИФА существуют определенные двойные стандарты. Поэтому я думаю, что в конечном счете спорт должен быть спортом без каких-либо политических обращений и выступлений. И в этом смысле ФИФА должна иметь четкое и ясное отношение.

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