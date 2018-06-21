Посол Сербии в России: "Со стороны наших болельщиков не было никаких жалоб"

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Сербия в России Славенко Терзич заявил, что чемпионат мира очень хорошо организован, кроме того, турнир поможет иностранным гостям лучше узнать нашу стран.

- До сих пор в посольство Сербии не поступало никаких жалоб от наших соотечественников, которые приехали на чемпионат мира по футболу. Они располагают всей необходимой информацией, проходят регистрацию, получают паспорт болельщика - у них все нормально, - цитирует "Р-Спорт" Терзича. - Я думаю, что организация мундиаля очень хорошая. Со стороны наших болельщиков не было никаких жалоб. Надеюсь, что так будет до конца чемпионата. Я думаю, что этот мундиаль очень важен для вашей страны, так как люди из разных стран увидят своими глазами настоящую Россию, оценят открытость людей, их гостеприимство и дружелюбие.

Напомним, сборная Сербии выступает на чемпионате мира в группе Е. Первую игру в своем квартете сербы выиграли с минимальным счетом, одолев Коста-Рику. Впереди – еще две игры: против Швейцарии (22 июня, Калининград) и Бразилии (27 июня, Москва, "Спартак").