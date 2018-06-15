Посол Сербии в РФ рассчитывает, что его страна выйдет в четвертьфинал ЧМ

Посол Сербии в РФ Славенко Терзич рассчитывает, что сербская сборная дойдет до четвертьфинала чемпионата мира. Терзич также будет поддерживать сборную России.
- Для меня это особенный турнир, ведь Сербия отобралась в финальную стадию чемпионата мира, - цитируют "Известия" Терзича. - Буду болеть за нашу команду и надеюсь, наши футболисты хорошо подготовились к турниру и смогут пройти в четвертьфинал, а может, и дальше. Но я хочу пожелать успехов и российской сборной.
Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //
Сборная России на чемпионате мира по футболу
Опрос
Дополнительная информация
https://iz.ru/755598/aleksei-zabrodin/serbskii-posol-pozhelal-uspekhov-sbornoi-rossii