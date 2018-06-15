Посол Сербии в РФ рассчитывает, что его страна выйдет в четвертьфинал ЧМ

Посол Сербии в РФ Славенко Терзич рассчитывает, что сербская сборная дойдет до четвертьфинала чемпионата мира. Терзич также будет поддерживать сборную России.



- Для меня это особенный турнир, ведь Сербия отобралась в финальную стадию чемпионата мира, - цитируют "Известия" Терзича. - Буду болеть за нашу команду и надеюсь, наши футболисты хорошо подготовились к турниру и смогут пройти в четвертьфинал, а может, и дальше. Но я хочу пожелать успехов и российской сборной.

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Сборная России на чемпионате мира по футболу