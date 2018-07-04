Посол Сербии: "Россия играет в футбол лучше, чем Хорватия"

Посол Сербии Терзич Славенко заявил, что сборная России играет лучше Хорватии. Россиянам предстоит сыграть с хорватами в 1/4 финала чемпионата мира-2018.

– Сборная России очень хорошо подготовлена, – цитирует НСН Славенко. – Мне кажется, что они играют лучше в футбол, чем команда Хорватии.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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