Посол России в США: "Надеюсь, россияне и американцы сыграют друг с другом на ЧМ-2026"

Посол России в США Анатолий Антонов выразил надежду, что сборные стран сыграют друг с другом на чемпионате мира в 2026 году.

- Жаль, что у наших команд не было возможности встретиться на этом турнире, но я надеюсь, что она им представится в 2026 году, ведь тогда чемпионат мира будут принимать США, - цитирует дипломата RT.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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