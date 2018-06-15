Посол Мексики в РФ: "Из нашей страны в Россию приехали 40 тысяч болельщиков"

На церемонии открытия Национального дома болельщиков Мексики, посол этой страны в РФ Норма Пенсадо Морено заявила о готовности страны принять у себя ЧМ-2026 вместе с США и Канадой. Такое решение принято 13 июня на конгрессе ФИФА в Москве. Напомним, что Мексика принимала чемпионаты мира в 1970 и 1986 годах.

- На каждом чемпионате мира перенимается опыт предыдущих, так что, конечно, посоветуемся с российскими коллегами, - сказала Пенсадо Морено. – Плюс идет бурное развитие технологий, которые с каждым разом находят все более широкое применение.

- Учитывая, что ЧМ-2026 пройдет сразу в трех странах, предстоит решить немало проблем - это и логистика, и нюансы смены климатических поясов, что влияет на футболистов.

- Думаю, что за восемь лет трудно предположить, какие конкретные трудности могут возникнуть. У Мексики и США, которые уже принимали ЧМ в 1994 году, есть соответствующий опыт. Только Канада не организовывала этот турнир, но, думаю, там тоже существует подходящая инфраструктура. Полагаю, что не возникнут какие-то серьезные сложности.

- Ощущается, что весь мир сейчас переместился в Россию?

- Конечно. Еще до начала чемпионата мира чувствовалось, что только из Мексики приехало сорок тысяч - они поют и пляшут на улицах городов и площадей. Кроме того, у них будет возможность открыть и узнать великую страну - Россию. (Арман МКРТЧЯН)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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