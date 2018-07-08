16:47 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Посол Хорватии в Азии выбросил диван из окна после победы над Россией. Видео


Посол Хорватии в странах Юго-Восточной Азии Крешо Главач выбросил диван из окна после победы своей национальной команды в матче 1/4 финала чемпионата мира против России (2:2, 4:3 пен.).

- Мы победили, - написал Главач в своем Твиттере. 

Сборная Хорватии в полуфинале чемпионата мира встретится с командой Англии (11 июля, "Лужники").  

Россия - Хорватия

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