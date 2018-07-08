Посол Хорватии в Азии выбросил диван из окна после победы над Россией. Видео

Посол Хорватии в странах Юго-Восточной Азии Крешо Главач выбросил диван из окна после победы своей национальной команды в матче 1/4 финала чемпионата мира против России (2:2, 4:3 пен.).
- Мы победили, - написал Главач в своем Твиттере.
We won...just... prehitilo sve pic.twitter.com/dX7qNQ6VVs– Krešo Glavač 🇭🇷 (@kresoglavac) 7 июля 2018 г.
Сборная Хорватии в полуфинале чемпионата мира встретится с командой Англии (11 июля, "Лужники").
Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //
Все о сборной России по футболу на ЧМ-2018 – здесь //
ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь