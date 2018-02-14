Посол Египта: "Правозащитники против базы в Грозном? Уверен, нас там встретят гостеприимно"

Посол Египта в России Ихаб Наср рассказал, как его страна готовится к участию в предстоящем чемпионате мира. Напомним, египтяне попали в одну группу со сборной России.

- Очень рад, что мне выпала честь работать в России именно во время проведения здесь чемпионата мира. Тем более что сборная Египта тоже выступит на турнире, - сказал Наср.

- Правозащитники обращаются в ФИФА с просьбой не использовать Грозный в качестве города базирования сборных. Однако Египет выбрал в качестве своей базы именно Чечню. Ваше к этому отношение?

- Наши представители, выбирая базу, руководствовались определенными критериями: логистикой, климатом, инфраструктурой и так далее. И именно Грозный Египет посчитал для себя наиболее приемлемым. Уверен, нашу команду там встретят гостеприимно.

- Рамадан в этом году закончится буквально накануне первого матча сборной на чемпионате мира. Это не помешает подготовке?

- Это вопрос личной воли каждого игрока. Но, конечно, в сборной есть люди, которые будут контролировать эту тему. Вы затронули действительно важный вопрос, но я уверен, что наши футболисты в любом случае сделают все, чтобы порадовать свою страну. (Филипп ПАПЕНКОВ)