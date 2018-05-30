Посол Египта: "100 миллионов египтян призывают бога, чтобы Салах вылечился"

Посол Египта в России Ихаб Наср выразил уверенность в том, что нападающий национальной команды и "Ливерпуля" Мохамед Салах успеет восстановиться к чемпионату мира-2018 и сыграет на турнире. 25-летний форвард получил повреждение плечевого сустава в финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:3) и досрочно покинул поле.

- Сейчас он проходит интенсивное лечение в Испании. Последние новости показывают, что он примет участие в турнире, и мы все будем счастливы видеть его, - цитирует ТАСС Насра. - 100 миллионов египтян призывают бога, чтобы он вылечился, и вместе с нами молятся за него и наши братья чеченцы.

Ранее сообщалось, что лидер египтян пропустит около трех недель.

Напомним, сборная Египта сыграет в группе А с командами России, Уругвая и Саудовской Аравии.

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