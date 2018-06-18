Посол Аргентины: "Я не общался с нашей сборной. Стороннему лицу нельзя вмешиваться в командные процессы"

Перед чемпионатом мира аргентинская команда готовилась к турниру в подмосковных Бронницах. Глава дипломатической миссии южноамериканской страны Рикардо Лагорио сообщил журналистам о том, что решил не отвлекать представителей команды от тренировочного процесса во время подготовки к матчам группового этапа во время посещения базы в Подмосковье.

- На тренировочной базе сборной Аргентины созданы все условия для успешной подготовки к матчам чемпионата мира, - отметил посол. - Все футболисты - в восторге. Я лично посещал базу и место проживания, и могу заверить, что все хорошо. Россия прекрасно подготовилась к мировому первенству и теперь успех выступления нашей сборной на чемпионате мира зависит только от самих футболистов. Сам я не общался с главным тренером и футболистами, потому что уверен, что стороннему лицу нельзя вмешиваться в командные процессы.

На ЧМ-2018 Аргентина сыграла вничью с Исландией (1:1), и встретится с Хорватией (21 июня в Нижнем Новгороде) и Нигерией (26 июня в Санкт-Петербурге). (Евгений БЕЛОУСОВ)

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