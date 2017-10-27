Посол Аргентины в России: "Болельщикам, которые поедут на ЧМ-2018, не стоит ничего бояться"

Посол Аргентины в России Рикардо Лагорио заверил фанатов, что на чемпионате мира-2018 будет безопасность на высоком уровне. На прошлой неделе организация "Исламское государство" (запрещена в России) выступила с угрозами устроить теракты на мировом первенстве в России.

- Не сомневаюсь, что российское правительство и Россия полностью гарантируют безопасность болельщикам и туристам на чемпионате мира, - цитирует ESPN Лагорио. - Я бы хотел призвать всех к спокойствию и попросить людей, которые приедут со всего мира, чтобы не создавали проблем. Цель пропаганды боевиков - испугать людей, но все аргентинцы, которые собираются приехать, должны приезжать в Россию на чемпионат мира без страха. Я повторяю, что российское правительство гарантирует самый безопасный чемпионат мира, где люди могут не беспокоиться о своей безопасности. В России был Кубок конфедераций-2017, и все прошло хорошо. Я очень оптимистичен, так как правительство предпринимает необходимые меры, чтобы все прошло гладко.

Боевики угрожают терактами во время ЧМ-2018