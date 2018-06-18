Посол Аргентины: "Акинфеев - не Яшин, но один из лучших вратарей современности"

Посол Аргентины в России Рикардо Лагорио поделился с журналистами ожиданиями от чемпионата мира и предрек встречу аргентинской и российской команд на поздних стадиях турнира.

- Не буду загадывать, как далеко пройдет наша сборная, - заявил Лагорило. - Всем известна поговорка, что футбол длится 90 минут, и за это время можно дважды проиграть, трижды сыграть вничью и один раз выиграть. Хочется, чтобы сборные России и Аргентины встретились между собой на турнире на самой последней стадии, а в матче победил сильнейший. Вы начали с прекрасной крупной победы, поэтому почему бы и нет. У россиян хорошая команда, и они вполне могут выйти в четвертьфинал и полуфинал. У вас отличный голкипер Акинфеев – продолжатель традиций Льва Яшина. Конечно, Яшин – это Яшин, но Игорь – один из лучших голкиперов современности.

В товарищеском матче в 2017 году российская сборная проиграла аргентинцам (0:1).(Евгений БЕЛОУСОВ)

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи //

Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты