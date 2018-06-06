Послы ЧМ-2018 в Самаре оставят свои высказывания на "Стене чемпионов"

Послы Самары на чемпионате мира-2018 оставят высказывания на "Стене чемпионов", сообщает Welcome 2018. В церемонии открытия арт-объекта примут участие паралимпийская чемпионка по легкой атлетике Николь Родомакина и олимпийский чемпион по дзюдо Тагир Хайбулаев.

- "Стена чемпионов" объединит в себе цитаты самых ярких представителей человечества. Все они в разное время повлияли на развитие общества – это люди из самых разных областей: мыслители, спортсмены, ученые, писатели и художники. От лица авторов, на их родных языках, на стену будут нанесены самые яркие высказывания, вобравшие в себя их жизненный опыт, - рассказал автор идеи российский художник Андрей Сяйлев.

В Самаре состоятся четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика - Сербия (17 июня), Дания- Австралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).

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