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Послематчевые серии Акинфеева. Пять из пяти


Может, для кого-то серии послематчевых пенальти и являются лотереей, но точно не для Игоря Акинфеева. Все пять подобных поединков в его карьере завершались победами команд, за которых он играл. Четыре раза успеха добивался ЦСКА, теперь настал черед и сборной России.

 Россияне победили Испанию в серии послематчевых пенальти в 1/8 финала чемпионата мира-2018.

Любопытный штрих - в трех случаях ворота соперника защищал нынешний партнер Акинфеева по сборной Владимир Габулов ("Амкар", "Динамо", "Анжи"). (Алексей МОРОЗ)

Все послематчевые серии Игоря Акинфеева

Дата

Турнир

Стадия

Соперник

Счет

Кто не забил у соперника

17.05.2008

КР

Финал

Амкар

2:2 (пен. - 4:1)

Дринчич (мимо), Дуймович (вратарь)

13.05.2009

КР

1/2 финала

Динамо

2:2 (пен. - 6:5)

Хохлов, Димидко (оба - мимо), Кокорин (вратарь)

11.05.2011

КР

1/2 финала

Спартак

3:3 (пен. - 5:4)

Д.Комбаров (вратарь)

01.06.2013

КР

Финал

Анжи

1:1 (пен. - 4:3)

Жирков (вратарь), Жусилей (мимо)

01.07.2018

ЧМ

1/8 финала

Испания

1:1 (пен. - 4:3)

Коке, Аспас (оба - вратарь)

 

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