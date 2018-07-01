Послематчевые серии Акинфеева. Пять из пяти

Может, для кого-то серии послематчевых пенальти и являются лотереей, но точно не для Игоря Акинфеева. Все пять подобных поединков в его карьере завершались победами команд, за которых он играл. Четыре раза успеха добивался ЦСКА, теперь настал черед и сборной России.

Россияне победили Испанию в серии послематчевых пенальти в 1/8 финала чемпионата мира-2018.

Любопытный штрих - в трех случаях ворота соперника защищал нынешний партнер Акинфеева по сборной Владимир Габулов ("Амкар", "Динамо", "Анжи"). (Алексей МОРОЗ)

Все послематчевые серии Игоря Акинфеева