Послематчевые серии Акинфеева. Пять из пяти

Может, для кого-то серии послематчевых пенальти и являются лотереей, но точно не для Игоря Акинфеева. Все пять подобных поединков в его карьере завершались победами команд, за которых он играл. Четыре раза успеха добивался ЦСКА, теперь настал черед и сборной России.
Россияне победили Испанию в серии послематчевых пенальти в 1/8 финала чемпионата мира-2018.
Любопытный штрих - в трех случаях ворота соперника защищал нынешний партнер Акинфеева по сборной Владимир Габулов ("Амкар", "Динамо", "Анжи"). (Алексей МОРОЗ)
Все послематчевые серии Игоря Акинфеева
|
Дата
|
Турнир
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
Кто не забил у соперника
|
17.05.2008
|
КР
|
Финал
|
Амкар
|
2:2 (пен. - 4:1)
|
Дринчич (мимо), Дуймович (вратарь)
|
13.05.2009
|
КР
|
1/2 финала
|
Динамо
|
2:2 (пен. - 6:5)
|
Хохлов, Димидко (оба - мимо), Кокорин (вратарь)
|
11.05.2011
|
КР
|
1/2 финала
|
Спартак
|
3:3 (пен. - 5:4)
|
Д.Комбаров (вратарь)
|
01.06.2013
|
КР
|
Финал
|
Анжи
|
1:1 (пен. - 4:3)
|
Жирков (вратарь), Жусилей (мимо)
|
01.07.2018
|
ЧМ
|
1/8 финала
|
Испания
|
1:1 (пен. - 4:3)
|
Коке, Аспас (оба - вратарь)