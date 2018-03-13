После заявлений Англии о бойкоте ЧМ в Госдуме предложили рассмотреть вопрос о внесении в законодательство понятия "информационной войны"

Председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев прокомментировал информацию о возможном бойкоте чемпионата мира-2018 английскими чиновниками. По словам парламентария, такие заявления были ожидаемы.

- Заявления британских функционеров о возможном бойкоте чемпионата мира-2018 английскими чиновниками и другими официальными лицами ожидаемы, - отметил Дегтерев. - Это продолжение развернутой ранее информационной войны против России. Расследование гибели бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля не завершено, обвинения в адрес нашей страны бездоказательны. Не смотря на это, наши западные "партнеры" уже рассматривают множество вариантов антироссийских санкций.

Подобная практика информационных вбросов, провокаций, нагнетания обстановки накануне значимых спортивных, политических и международных мероприятий подрывает авторитет России, наносит вред деловой репутации и имиджу нашей страны.

Нам стоит занять более жесткую позицию и начать с законодательного закрепления понятия "информационной войны". МИД России на основании результатов парламентского или иного расследования смог бы объявлять ту или иную страну находящейся в состоянии "информационной войны против России". Такого рода информационно-психологическая война может быть и односторонней, если государство не имеет других средств давления на Россию, как конкурента в той или иной сфере.

Такое официально закрепленное понятие может быть использовано при расследовании преступлений против российских граждан или рассмотрении обвинений в отношении наших соотечественников со стороны других государств. Одной из версий в таком случае должна рассматриваться работа государственных или частных спецслужб по заказу политического штаба информационной войны против России.

На сегодняшний день российским правоохранительным и судебным органам не на что опереться в законодательстве при выдвижении таких версий. Признание того или иного государства находящимся в состоянии информвойны с Россией может повлечь усиление контроля за товарами и услугами, поступающими из данной страны. Русофобия в официальной риторике и СМИ повышает риски неадекватных враждебных действий. Тем самым открытая антироссийская политика будет приводить к экономическим потерям в условиях конкуренции разных стран за российский рынок. (Андрей СИЗЯКИН)

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Англия на ЧМ-2018 сыграет в группе G с Тунисом (Волгоград, 18 июня), Панамой (Нижний Новгород, 24 июня) и Бельгией (Калининград, 28 июня).

В Англии опять грозят бойкотом ЧМ-2018. В чем дело? //

Англия приедет на ЧМ-2018. Бойкота не будет!