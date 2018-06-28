После поражения от Уругвая россияне стали меньше верить в победу сборной на ЧМ-2018

Поражение сборной России от Уругвая (0:3) в матче третьего тура группового турнира чемпионата мира-2018 негативно сказалось на вере болельщиков в итоговый успех команды на домашнем турнире, сообщает ВЦИОМ, ссылаясь на данные собственного исследования. Количество тех, кто верит в завоевание россиянами чемпионского титула снизилось с 14 до 8 процентов (данные после победы над Египтом и поражения от Уругвая).

Число тех, кто верит в победу над Испанией и выход команды Станислава Черчесова в 1/4 финала, составляет 23 процента. На победу россиян на этой стадии и проход в полуфинал рассчитывают 12 процентов респондентов (после победы над Египтом оно составляло 16 процентов). Еще 7 процентов считают, что сборная России дойдет до финала, но потерпит в нем поражение.

Интерес россиян к просмотру трансляций ЧМ-2018 стабилен: после победы над Саудовской Аравией он был равен 64 процентам, после победа над Египтом (3:1) - 61 проценту, после поражения от Уругвая (0:3) 62 процентам.

Отмечается, что за матчем сборных России и Уругвая следили 59 процентов соотечественников: 56 процентов смотрели игру дома или на работе, около 2 процентов - в кафе или баре, 1 процент - в фан-зоне или на стадионе.

Матч 1/8 финала ЧМ-2018 Испания – Россия состоится 1 июля в Москве и начнется в 17.00 по московскому времени.

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