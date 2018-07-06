После начала ЧМ-2018 у иностранцев возрос спрос на книги Булгакова

Руководитель сети книжных магазинов "Московский Дом книги" Надежда Михайлова сообщила, что после начала чемпионата мира-2018 на 30 процентов выросли продажи книг Михаила Булгакова. По ее словам, наибольшей популярностью у туристов пользуется издание "Мастера и Маргариты" на английском языке.

– Самым востребованным писателем среди туристов оказался Михаил Булгаков – в июне продажи его книг, изданных на иностранных языках, выросли на 30 процентов по сравнению с предыдущим месяцем, – цитирует "Р-Спорт" Михайлову. – Наиболее популярен среди всех произведений роман "Мастер и Маргарита", особенно на английском языке. Также книга востребована на испанском, немецком и итальянском языках.

Также вдвое выросли продажи книг Александра Пушкина на иностранных языках. Чаще всего гости покупают роман в стихах "Евгений Онегин". По словам Михайловой, иностранцы таже активно покупают романы "Анна Каренина" Льва Толстого, "Идиот" Федора Достоевского и "Доктор Живаго" Бориса Пастернака.

Среди книг нехудожественной литературы иностранные туристы в основном приобретают путеводители на английском языке по городам проведения чемпионата мира.

Турнир проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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