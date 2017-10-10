После матча Израиль – Испания на поле прорвался фанат с ножом

По окончании матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года между сборными Израиля и Испании (0:1) сотрудникам безопасности стадиона "Тедди" в Иерусалиме удалось задержать шестерых фанатов, которые провались на поле после финального свистка. Болельщики, выбежавшие на поле, подбежали к игрокам гостей Иско и Серхио Бускетсу, когда их остановили.

Во время задержания у одного из фанатов из кармана выпал нож. Полиция выясняет, были ли у схваченного болельщика намерения нанести вред здоровью испанских футболистов.

Отметим, что за выбегание посторонних лиц на поле Израильской футбольной ассоциации грозит крупный штраф со стороны ФИФА. Национальная федерация, в свою очередь, намерена подать в суд на выбежавших фанатов. (Эли ШВИДЛЕР)