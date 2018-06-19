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После матча Англия - Тунис с улиц Волгограда вывезли 170 кубометров мусора


После матча ЧМ-2018 Англия - Тунис (2:1), который прошел в Волгограде, болельщики оставили много мусора.

Как сообщает информационное агентство "Городские вести", 15 тысяч человек собрались на фестивале болельщиков на Центральной набережной. После матча и празднования победы английскими болельщиками коммунальные службы города занялись его уборкой. К утру 200 специалистов и 50 спецмашин закончили наводить чистоту.  К 8 утра МБУ "Волгоградзеленхоз" вывез 170 кубометров бытового мусора.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Тунис - Англия

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http://gorvesti.ru/fifa2018/v-volgograde-ubirali-musor-vsyu-noch-posle-matcha-chm-56231.html

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