После матча Англия - Тунис с улиц Волгограда вывезли 170 кубометров мусора

После матча ЧМ-2018 Англия - Тунис (2:1), который прошел в Волгограде, болельщики оставили много мусора.
Как сообщает информационное агентство "Городские вести", 15 тысяч человек собрались на фестивале болельщиков на Центральной набережной. После матча и празднования победы английскими болельщиками коммунальные службы города занялись его уборкой. К утру 200 специалистов и 50 спецмашин закончили наводить чистоту. К 8 утра МБУ "Волгоградзеленхоз" вывез 170 кубометров бытового мусора.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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Дополнительная информация
http://gorvesti.ru/fifa2018/v-volgograde-ubirali-musor-vsyu-noch-posle-matcha-chm-56231.html