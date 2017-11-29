Послами Фестиваля болельщиков чемпионата мира-2018 стали Кержаков и Десайи

Послами Фестиваля болельщиков чемпионата мира-2018 стали бывший нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кержаков и экс-защитник "Милана" и сборной Франции Марсель Десайи. Они были представлены в этом качестве в Кремлевском дворце.

– Ожидаем, что Фестиваль болельщиков в городах, которые примут чемпионат мира, посетят пять миллионов человек, – сказал руководитель ФИФА по маркетингу Жан-Франсуа Пати. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Напомним, что жеребьевка чемпионата мира-2018 пройдет 1 декабря в зале Государственного Кремлевского дворца, начало - в 18.00 по московскому времени.