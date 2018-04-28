12:26 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Порядка 50 тысяч мексиканских болельщиков могут приехать на ЧМ-2018

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Число болельщиков из Мексики, которые могут посетить матчи чемпионата мира в России, составит более 50 тысяч человек. Об этом сообщил представитель смешанного фонда по продвижению туризма города Мехико Маурисио Рейна.

Он отметил, что общее число мексиканцев, посещающих Россию с туристическими целями, составляет около 20 тысяч человек в год, и власти хотят увеличить его до 40 тысяч в год.

– Эти 50 тысяч человек намерены посетить те матчи, в которых будет играть наша национальная команда, – цитирует "РИА Новости" Рейну.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180427/1136117550.html

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