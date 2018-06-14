Порядка 30 тысяч болельщиков ожидается на матче ЧМ Египет - Уругвай

Порядка 30 тысяч болельщиков ожидается на матче чемпионата мира по футболу между сборными Египта и Уругвая, который пройдет 15 июня на стадионе "Екатеринбург-Арена". Об этом сообщил замгубернатора Свердловской области Сергей Швиндт. Вместимость "Екатеринбург-Арены" на время чемпионата мира составит 35 тысяч зрителей.

- По нашим сведениям, все билеты в Екатеринбурге проданы на все четыре матча, мы ожидаем аншлаг, - цитирует ТАСС Швиндта. - Я думаю, что в единичных случаях будут свободные места, но в целом будет аншлаг. Тысяч 30 болельщиков придет точно (на матч Египет - Уругвай). Около 6 тысяч билетов выкупили уругвайцы, чуть больше 1,5 тысяч - болельщики сборной Египта.

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи