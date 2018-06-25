Португалия сыграла вничью с Ираном и встретится с Уругваем в 1/8 финала ЧМ-2018

Сборная Португалии в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира сыграла вничью с Ираном (1:1).



Открыл счет в матче на 45-й минуте Рикарду Куарежма. Ему удался фирменный удар внешней стороной стопы.



В добавленное время второго тайма (90+3) счет сравнял Карим Ансарифард. Он забил гол с пенальти, который был назначен при помощи системы видеопомощи арбитру (ВАР).



Португальцы набрали 5 очков и заняли второе место в группе B. Команда сыграет в 1/8 финала против команды Уругвая, которая выиграла группу A.



Матч Уругвай - Португалия пройдет 30 июня в Сочи на стадионе "Фишт", начало - 21.00 по московскому времени.



Чемпионат мира - 2018



Группа B



Иран - Португалия - 1:1 (0:1)



Голы: Куарежма, 45 (0:1). Ансарифард, 90+3 - с пенальти (1:1).



Нереализованный пенальти: Криштиану Роналду (Португалия), 53 (вратарь)



Иран: Бейранванд, Резаян, Пуралиганджи, Хоссейни, Хаджсафи (Мохаммади, 56), Тареми, Эззатоллахи (Ансарифард, 76), Эбрахими, Джаханбахш (Годдос, 70), Амири, Азмун.



Португалия: Руй Патрисиу, Седрик Суариш, Пепе, Жозе Фонти, Рафаэл Геррейру, Куарежма (Бернарду Силва, 70), Адриэн Силва, Виллиам Карвалью, Жоау Мариу (Жоау Моутинью, 84), Андре Силва (Гонсалу Гедеш, 90+6), Криштиану Роналду.



Предупреждения: Рафаэл Геррейру, 33. Хаджсафи, 52. Азмун, 54. Куарежма, 64. Криштиану Роналду, 83. Седрик Суариш, 90+8.



Судьи: Касерес, Кардосо, Соррилья (все Парагвай).



ВАР: Иррати (Италия). Варгас (Боливия), Майдана (Аргентина), Валери (Италия).



25 июня. Саранск. Стадион "Мордовия Арена". 41685 зрителей.

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: турнирное положение, календарь турнира, расписание матчей по группам, датам и городам //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид: что, когда и где смотреть на ТВ //

Все о чемпионате мира: календарь, расписание матчей, составы участников, все о 32 сборных, города и стадионы турнира - здесь