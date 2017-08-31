Португалия разгромила Фареры, Роналду сделал хет-трик

Сборная Португалии разгромила Фарерские острова в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Хет-трик оформил капитан чемпионов Европы Криштиану Роналду. Форвард довел число голов за национальную команду до 78, обойдя трехкратного чемпиона мира Пеле.

В другом поединке группы B Венгрия обыграла Латвию - 3:1. В составе победителей полный поединок провел бывший игрок "Динамо" и "Анжи" Балаж Джуджак. За Латвию на поле выходили экс-голкипер "Москвы" Андрей Ванин и бывший защитник молодежки ЦСКА Виталий Максименко.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Европа

Группа B

Португалия - Фарерские острова - 5:1 (2:1)

Голы: Криштиану Роналду, 3 (1:0). Криштиану Роналду, 29 - с пенальти (2:0). Бальдвинссон, 38 (2:1). Виллиам Карвалью, 58 (3:1). Криштиану Роналду, 65 (4:1). Оливейра, 84 (5:1).

Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Элизеу, Седрик Суариш, Жозе Фонти, Жоау Моутинью (Андре Гомиш, 72), Жоау Мариу (Куарежма, 59), Виллиам Карвалью, Бернарду Силва, Криштиану Роналду, Андре Силва (Оливейра, 81).

Фарерские острова: Нильсен, Нес, Грегерсен, Бальдвинссон, Фере, Йоенсен (Лекин, 81), Давидсен, Ватхамар (Бартальстову, 66), Якобсен, Эдмундссон (Йоханнесен, 73), Серенсен.

Предупреждение: Седрик Суариш, 14.

Судья: Йованович (Сербия).

Венгрия - Латвия - 3:1 (2:1)

Голы: Кадар, 6 (1:0). Солои, 26 (2:0). Фрейманис, 40 (2:1). Джуджак, 68 (3:1).

Венгрия: Гулачи, Кадар, Корхут, Гузмич, Беше, Джуджак, Штибер (Элек, 74), Паткаи, Надь, Солои (Беде, 66), Варга (Ловренчич, 86).

Латвия: Ванин, Горкшс, Фрейманис, Максименко, Соловьев, Колесов, Индранс, Казачок (Вишняков, 72), Варданян, Шабала (Гутковский, 87), Икауниекс (Ракелс, 72).

Предупреждения: Колесов, 55. Фрейманис, 57. Солои, 57. Надь, 59. Соловьев, 67. Беше, 71. Индранс, 89.

Судья: Арановский (Украина).