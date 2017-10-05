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22:09 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Португалия прибыла в Андорру на военном самолете


Сборная Португалии прибыла в Андорру на матч отборочного турнира чемпионата мира против национальной команды этой страны на самолете португальских ВВС. Встреча пройдет 7 октября (начало - в 21.45 по московскому времени). Португалия занимает второе место в группе B, отставая от лидирующей Швейцарии на 3 очка. Андорра идет предпоследней.

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