Португалия прибыла в Андорру на военном самолете

Сборная Португалии прибыла в Андорру на матч отборочного турнира чемпионата мира против национальной команды этой страны на самолете португальских ВВС. Встреча пройдет 7 октября (начало - в 21.45 по московскому времени). Португалия занимает второе место в группе B, отставая от лидирующей Швейцарии на 3 очка. Андорра идет предпоследней.

E foi assim a nossa viagem para Andorra. Obrigado, Força Aérea Portuguesa! #TudoPorPortugal 🇵🇹️✈️ pic.twitter.com/H8kvkd7FF3 – Portugal (@selecaoportugal) 5 октября 2017 г.