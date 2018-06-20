Португалия - Марокко: Роналду, Карвалью и Гедеш - в стартовом составе

Стали известны стартовые составы сборных Португалии и Марокко на матч второго тура группового турнира ЧМ-2018.

Португалия: Патрисиу, Пепе, Геррейру, Фонти, Седрик, Моутинью, Мариу, Виллиам Карвалью, Гонсалу Гедеш, Бернарду Силва, Криштиану Роналду. Запасные: Лопеш, Бету, Адриэн Силва, Куарежма, Руй, Желсон Мартинш, Бруну Фернандеш, Рикарду Перейра, Диаш, Андре Силва, М. Фернандеш, Б. Алвеш.

Марокко: Эль-Кажуи, Хакими, да Кошта, Бенатиа, Зийех, Аль-Ахмади, Беланда, Бутаиб, Буссуфа, Н. Амрабат, Дирар. Запасные: Буну, Таньяути, Карсела, С. Амрабат, Бухаддуз, Эн-Несери, Арит, Фаджр, Эль-Кааби, Саисс, Мендиль.

В первом туре Португалия сыграла вничью со счетом 3:3 с Испанией, а марокканцы проиграли Ирану – 0:1.

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