Португалия – Марокко: прямой эфир, видео

На прошлой неделе в России начался чемпионат мира по футболу. Сегодня, 20 июня, продолжатся матчи 2-го тура группового турнира – он стартовал во вторник матчем Россия – Египет (3:1). Первыми в среду на поле арены в Лужниках выйдут национальные команды Португалии и Марокко. Португальцы в первом туре добились ничьей с испанцами (3:3), а марокканцы уступили иранцам (0:1). Составы у команд должны быть оптимальными. Игра начнется в 15.00 по Москве.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Португалия – Марокко. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Португалия – Марокко.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать телестудия "Спорт-Экспресса". Нашими гостями будут уникальные герои спорта и не только, а также вас ждут прямые включения из городов, принимающих ЧМ. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира, в котором вы увидите чемпионат мира совсем в ином ракурсе. Подключайтесь – будет интересно!