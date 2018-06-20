Португалия - Марокко: прогноз букмекеров

В среду, 20 июня, в Москве пройдет матч группового турнира чемпионата мира-2018 по футболу. Сборные Португалии и Марокко сыграют в "Лужниках". Начало встречи – 15.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы чемпиона Европы, Португалии, на победу с коэффициентом 1,67, на ничью – 3,61, а успех Марокко – 5,78.

Знаешь, кто победит и каким будет счет? Коэффициенты Winline – здесь.

Португалия – Марокко: чемпионат мира по футболу, 20 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 15.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: турнирное положение – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь