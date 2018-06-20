Португалия - Марокко: чемпионы Европы победили, Роналду - снова лучший бомбардир

Сборная Португалии в матче второго тура группового турнира ЧМ-2018 в Москве победила сборную Марокко (1:0).

Единственный мяч ударом головой с близкого расстояния забил Криштиану Роналду. Для него это уже четвертый мяч на турнире, он возглавляет гонку бомбардиров. Текстовая трансляция матча Португалия - Марокко доступна здесь.

У португальцев полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш и экс-защитник "Зенита" Бруну Алвеш остались в запасе. У марокканцев в стартовом составе вышел экс-игрок "Анжи" и "Локомотива" Мубарак Буссуфа, а еще один бывший футболист "Анжи" Мехди Карсела-Гонсалес вышел на замену.

Португалия с четырьмя очками лидирует в группе В. У Марокко ноль очков и последнее место. Другой матч этой группы Иран - Испания состоится сегодня и начнется в 21.00 по московскому времени.

Чемпионат мира - 2018

Группа B

2-й тур

Португалия - Марокко - 1:0 (1:0)

Гол: Криштиану Роналду, 4 - угловой.

Португалия: Руй Патрисиу, Седрик Суариш, Пепе, Жозе Фонти, Рафаэл Геррейру, Бернарду Силва (Мартинш, 59), Жоау Моутинью (Адриэн Силва, 89), Виллиам Карвалью, Жоау Мариу (Бруну Фернандеш, 70), Криштиану Роналду, Гонсалу Гедеш.

Марокко: Мунир, Дирар, Да Кошта, Бенатиа, Хакими, Н.Амрабат, Эль-Ахмади (Фажр, 86), Буссуфа, Беланда (Карсела-Гонсалес, 75), Зиех, Бутаиб (Эль-Кааби, 70).

Предупреждения: Бенатиа, 40. Адриэн Силва, 90+2.

Судьи: Гейгер. Андерсон (все США), Флетчер (Канада).

ВАР: Цвайер (Германия). Марруфо (США), Лоунт (Новая Зеландия), Данкерт (Германия).

20 июня. Москва. Стадион "Лужники".

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