Португалия - Испания: Роналду сделал дубль после ошибки де Хеа

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду оформил дубль в матче группового турнира чемпионата мира-2018 против Испании. Форвард отличился ударом, при котором ошибся вратарь соперника Давид де Хеа - он пропустил мяч мимо себя.

Таким образом, он довел число голов за национальную команду до 83. Среди европейских бомбардиров больше португальца забил только Ференц Пушкаш. На его счету 84 гола за Венгрию и Испанию. Роналду потребовалось провести 151 матч, Пушкаш управился за 89.

Обоих европейцев опережает только один футболист - иранец Али Даеи, забивший 109 голов в 149 играх.

Трансляция матча Португалия - Испания