Португалия - Испания: Роналду повторил достижение Пеле, забив на четырех чемпионатах мира

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счет в матче группового турнира чемпионата мира-2018 против Испании, реализовав пенальти на 4-й минуте. Форвард забивает уже на четырех чемпионатах мира - ранее он отличался в 2006, 2010 и 2014 году. На всех турнирах он забивал по одному мячу.

До него только три футболиста забивали на четырех чемпионатах мира: немец Мирослав Клозе (2002, 2006, 2010, 2014), бразилец Пеле и Уве Зеелер из сборной ФРГ (оба - 1958, 1962, 1966, 1970).

Трансляция матча Португалия - Испания