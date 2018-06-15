Португалия - Испания: Рамос проводит 153-й матч за сборную, Роналду - 151-й

В составе сборной Испании на матч группового турнира чемпионата мира-2018 против Португалии вышли сразу три футболиста, проведших уже более 100 игр за национальную команду. Для капитана Серхио Рамоса встреча стала 153-й. По этому показателю он входит в двадцатку лидеров по всему миру, а в Европе уступает только итальянцу Джанлуиджи Буффону (176), эстонцу Мартину Рейму (157), а также соотечественнику Икеру Касильясу (167).

Андрес Иньеста появляется на поле в 128-м матче сборной Испании и входит в топ-100 по числу игр за национальную команду в мире.

Наконец для Давида Сильвы эта встреча стала 122-й, он обходит, в частности, немца Бастиана Швайнштайгера и американца Тима Хоуарда.

У сборной Португалии на поле вышло два футболиста, имеющих в активе более сотни игр за сборную. Капитан Криштиану Роналду проводит 151-ю встречу и обходит немца Лотара Маттеуса. В Европе больше него сыграли только Буффон, Касильяс, Рейм и Рамос.

Для Жоау Моутинью игра стала 110-й, он в числе прочих догнал двух испанцев - Фернандо Торреса и Сеска Фабрегаса.

Абсолютным рекордсменом по матчам за сборную остается египтянин Ахмед Хассан - 184 игры. (Никита КОНОВАЛОВ)

Трансляция матча Португалия - Испания