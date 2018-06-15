Португалия - Испания: Коста оформил дубль и сравнялся в споре бомбардиров ЧМ с Роналду и Черышевым

Сборная Испании сравняла счет в матче группового турнира чемпионата мира против Португалии. На 55-й минуте свой второй мяч в игре забил форвард "Красной фурии" Диегу Коста.
Давид Сильва подал на край вратарской, Серхио Бускетс головой скинул вдоль ворот, и Коста с нескольких метров переправил мяч в створ.
Форвард "Атлетико" в гонке бомбардиров чемпионата мира догнал португальца Криштиану Роналду и россиянина Дениса Черышева.
Онлайн трансляция матча Португалия - Испания
- Атлетико
- Сборная Португалии (футбол)
- Криштиану Роналду
- Сборная Испании (Футбол)
- Серхио Бускетс
- Давид Сильва
- Денис Черышев
- Диегу Коста