Португалия - Испания: Коста оформил дубль и сравнялся в споре бомбардиров ЧМ с Роналду и Черышевым

Сборная Испании сравняла счет в матче группового турнира чемпионата мира против Португалии. На 55-й минуте свой второй мяч в игре забил форвард "Красной фурии" Диегу Коста.

Давид Сильва подал на край вратарской, Серхио Бускетс головой скинул вдоль ворот, и Коста с нескольких метров переправил мяч в створ.



Форвард "Атлетико" в гонке бомбардиров чемпионата мира догнал португальца Криштиану Роналду и россиянина Дениса Черышева.

Онлайн трансляция матча Португалия - Испания

