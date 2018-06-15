22:12 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Португалия - Испания: Коста оформил дубль и сравнялся в споре бомбардиров ЧМ с Роналду и Черышевым


Сборная Испании сравняла счет в матче группового турнира чемпионата мира против Португалии. На 55-й минуте свой второй мяч в игре забил форвард "Красной фурии" Диегу Коста.

Давид Сильва подал на край вратарской, Серхио Бускетс головой скинул вдоль ворот, и Коста с нескольких метров переправил мяч в створ.

Форвард "Атлетико" в гонке бомбардиров чемпионата мира догнал португальца Криштиану Роналду и россиянина Дениса Черышева.

Онлайн трансляция матча Португалия - Испания
 

Португалия - Испания

 

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