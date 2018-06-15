Португалия – Испания – 3:3! Хет-трик Роналду!!! Суперматч ЧМ-2018 в Сочи

Сборные Испании и Португалии (3:3) сыграли вничью в матче чемпионата мира-2018.

Эта встреча стала первой для Фернандо Йерро во главе испанцев – в среду, за день до старта турнира, он возглавил национальную команду вместо Хулена Лопетеги.

Уже на 4-й минуте Криштиану Роналду реализовал пенальти и стал четвертым футболистом в истории, который забивал на четырех чемпионатах мирах.

На 24-й минуте итальянский арбитр Джанлука Рокки засчитал гол в ворота португальской команды после фола Диегу Косты на Пепе (подробности эпизода – здесь).

В концовке первого тайма после ошибки Давида де Хеа Роналду сделал дубль.

После перерыва Диегу Коста и Начо вывели испанцев вперед, но Роналду блестящим ударом со штрафного оформил хет-трик (первый на ЧМ-2018) и установил окончательный счет.

Португальский полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш на поле не вышел.

После первых матчей в группе В лидирует Иран, который обыграл Марокко (1:0).

Чемпионат мира-2018

Группа В

Португалия – Испания – 3:3 (2:1)

Голы: Криштиану Роналду, 4 – с пенальти (1:0). Диегу Коста, 24 (1:1). Криштиану Роналду, 44 (2:1). Диегу Коста, 55 (2:2). Начо, 58 (2:3). Криштиану Роналду, 88 (3:3).

Португалия: Руй Патрисиу, Седрик Суариш, Жозе Фонти, Пепе, Рафаэл Геррейру, Бернарду Силва (Куарежма, 69), Жоау Моутинью, Виллиам Карвалью, Бруну Фернандеш (Жоау Мариу, 68), Гонсалу Гедеш (Андре Силва, 80), Криштиану Роналду.

Испания: де Хеа, Начо, Пике, Серхио Рамос, Жорди Альба, Сильва (Васкес, 86), Бускетс, Коке, Иско, Иньеста (Тиагу Алькантара, 70), Диегу Коста (Аспас, 77).

Предупреждения: Бускетс, 17. Бруну Фернандеш, 28.

Судьи: РОККИ, Ди Либераторе, Тонолини (все Италия).

ВАР: Иррати, Валери (оба Италия), Астроса (Чили), Орсато (Италия).

15 июня. Сочи. Стадион "Фишт". 43866 зрителей.

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