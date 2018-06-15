Португалия - Испания: прогноз букмекеров

В пятницу, 15 июня, в Сочи пройдет один из самых статусных матчей группового турнира чемпионата мира-2018 по футболу. На стадионе "Фишт" сыграют сборные Португалии и Испании. Начало встречи – 21.00 по Москве.

Winline оценивает шансы чемпиона Европы-2016, Португалии, на победу с коэффициентом 4,09, на ничью – 3,28, а успех чемпионов Европы-2008 и 2012, чемпионов мира-2010 испанцев – 2,07.

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Португалия – Испания: чемпионат мира по футболу, 15 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)