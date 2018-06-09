Португальцы на Новом Арбате. Только посмотрите на этот фургон!

Болельщики сборной Португалии 12 дней ехали на фургоне в Москву из Лиссабона.
- Мы из Лиссабона, Браги, Азорских островов. Ехали сюда 12 дней!, - рассказал "СЭ" один из болельщиков.
Фургон необычный - он украшен различными футбольными фотографиями, билетами с крупных турниров, португальской символикой. Болельщики припарковались в многолюдном месте - на Новом Арбате. Фургон привлекает большое внимание прохожих - москвичи фотографируются как на его фоне, так и с самими португальцами, одетыми весьма экстравагантно.
Фургон направился в Кратово - встречать сборную Португалии, которая совсем скоро туда прибудет. Португальская команда будет базироваться на базе "Сатурн". (Илья АНДРЕЕВ)
Болельщики из Лиссабона и Браги ехали до России 12 дней и припарковались на Новом Арбате. Теперь отправляются в Кратово, встречать сборную Португалии! pic.twitter.com/JluK8OsCy2– СЭ Футбол (@football_se) 9 июня 2018 г.