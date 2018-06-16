"Попытался влезть в шкуру Месси". Халльдоурссон рассказал об отбитом пенальти

34-летний вратарь сборной Исландии Ханнес Тоур Халльдоурссон отметил, что изучал манеру исполнения пенальти аргентинцем Лионелем Месси. Голкипер отразил 11-метровый от форварда "Барселоны", принеся своей национальной команде ничью в матче чемпионата мира.



- Для меня возможность выступать, стать лучшим и взять пенальти от Месси – очень большой и важный момент, - цитирует "Р-Спорт" Халльдоурссона. - Думаю, что и для команды тоже. То, что я отбил пенальти, сильно вдохновило всю команду.

Дома я очень тщательно работал именно над этим. Просмотрел множество пенальти, которые пробивал Месси, попытался, образно говоря, влезть в его шкуру, понять, о чем он думает, куда может пробить. И рад, что оказался готов к его удару.



Это великая ничья для нас. Мы еще на чемпионате Европы поняли, как важно попасть в нужное русло, чтобы выйти из группы. Не думаю, что незабитый пенальти деморализовал Аргентину.



Скорее, просто сработал наш план на эту игру: мы не давали сопернику много пространства и с каждой минутой чувствовали себя увереннее. Никогда ведь не знаешь, во что ввязываешься, когда играешь с Аргентиной, когда и как они пойдут в атаку.



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