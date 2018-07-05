Популярная британская телеведущая в восторге от метро в России

Британская телеведущая, журналистка Кэти Хопкинс заявила, что восхищена метро в России. В своем Твиттере Хопкинс выложила видео со станции "Автово" в Санкт-Петербурге, в котором рассказывает о плюсах российского метро и его отличиях от британской "подземки".

- Одна из самых замечательных вещей, которые есть в российском метро, кроме красоты и чистоты (что полностью отличает его от британского), это то, что на период чемпионата мира все названия станций переводятся на английский язык, - заявила Хопкинс. - Но самое большое отличие, которое я заметила, – здесь не страшно, ты чувствуешь себя защищенной. Я считаю, что метро в России – просто блестящее. Сильно взволнованный мир смог увидеть Россию такой, какая она есть - с сильной, но гостеприимной культурой.