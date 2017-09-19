Попов вызван в сборную Болгарии на матчи с Францией и Люксембургом

Полузащитник "Спартака"​ Ивелин Попов получил вызов в сборную Болгарии на очередные матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Франции и Люксембурга, информирует официальный сайт красно-белых. Встреча с французами пройдет 7 октября, с командой Люксембурга – 10 октября.

После восьми туров болгары занимают в группе А четвертое место с 12 очками. На первой строчке расположилась Франция, набрав 17 баллов. Вторыми идут шведы (16), третьими – голландцы (13). По пять очков у команд Люксембурга и Белоруссии.

29-летний Попов провел за национальную команду Болгарии 70 игр и отличился 12 раз. Отметим, что Попов является капитаном сборной.