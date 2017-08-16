Попов, Миланов и Занев вызваны в сборную Болгарии на отборочные матчи ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Болгарии обнародовал состав на отборочные матчи чемпионата мира 2018 года, сообщает официальный сайт национального футбольного союза. В заявку вошли защитник "Амкара" Петар Занев, а также полузащитники Георгий Миланов (ЦСКА) и Ивелин Попов ("Спартак").

Ближайшими соперниками болгар станут Швеция (игра пройдет в Софии 31 августа) и Голландия (встреча состоится в Амстердаме 3 сентября).

Напомним, после шести туров сборная Болгарии набрала 9 очков. Команда Петара Хубчева занимает четвертое место в группе A, отставание от лидирующих Швеции и Франции составляет четыре балла.