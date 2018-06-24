04:52 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Понтус Янссон: "Голкипер не ошибся, просто гол забил фантастический игрок"


Защитник сборной Швеции Понтус Янссон не считает, что голкипер ошибся в случае со вторым голом немцев в матче второго тура чемпионата мира. Тони Кроос в добавленное время забил с острого угла после розыгрыша штрафного и принес команде победу – 2:1.

- Второй гол не был ошибкой голкипера, просто это был гол от фантастического игрока, одного из лучших в мире, - цитирует ТАСС Янссона. - Это был фантастический гол.

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Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5318754

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