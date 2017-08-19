Понтус Вернблум: "Россию не стоит бояться, болельщикам по возможности нужно ехать на ЧМ-2018"

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум отметил, что иностранные болельщики не должны бояться приезжать в Россию на предстоящий чемпионат мира-2018. Швед подчеркнул, что в ему очень нравится жизнь в России.

– Многие иностранцы боятся ехать на чемпионат мира в Россию...

– Шесть лет назад у меня было примерно такое же отношение к России, о котором вы говорите. Но я живу здесь уже шесть лет и могу сказать, что здесь очень-очень хорошо. В России нечего боятся, здесь живут добрые люди, гостеприимные, здесь много развлечений. Это классная страна, куда стоит приехать, если у вас есть возможность.

Напомним, что первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России.