Пользователи сети не оценили шутку "Зенита" про симуляцию Неймара

Пресс-служба "Зенита" посмеялась над нападающим сборной Бразилии Неймаром, который на чемпионате мира-2018 прославился не только хорошей игрой, но и тем, что много симулирует. По некоторым подсчетам, форвард на ЧМ-2018 провел на газоне в общей сложности 14 минут.

На тренировке "Зенита" один из игроков скатился вниз по газону на спине. Видео этого эпизода подписано так: "Вдохновлено Неймаром".

При этом не все пользователи Твиттера оценили шутку. Многие при этом задавались вопросом: "Кто такой вообще этот "Зенит"?". Другие комментировали: "Неймар - это больше, чем "Зенит", "У Неймара больше трофеев, чем у Зенита" и т.д.