Поляки перед матчем с Сенегалом тренируются в полном составе

Футболисты сборной Польши в полном составе вышли на тренировку накануне матча чемпионата мира против Сенегала, сообщает ТАСС. Встреча пройдет 19 июня в Москве, на стадионе "Спартак", и станет первой для обеих команд на нынешнем турнире.

Сегодня поляки прилетели в Москву из Сочи, где на время чемпионата мира находится их база. Команда вышла на газон стадиона в Тушине в полном составе. Участие в занятии принял и защитник Камиль Глик, который ранее из-за травмы плеча провел несколько тренировок по индивидуальной программе - его участие в матче под вопросом.

Напомним, кроме Сенегала поляки также встретятся с командами Колумбии (24 июня, Казань) и Японии (28 июня, Волгоград).

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