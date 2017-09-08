Поля тренировочных площадок ЧМ-2018 Ростовской области засеют к концу сентября

До конца сентября все поля тренировочных площадок ЧМ-2018 Ростовской области будут засеяны травой, сообщает официальный сайт администрации региона. В Ростове-на-Дону таких объектов четыре, включая нынешний стадион "Ростова" "Олимп-2", один располагается в Таганроге, один - в Азове.

- Газоны на пяти площадках – зоны самого пристального внимания на ближайшие несколько недель, - сказал первый заместитель губернатора Игорь Гуськов. - Шестая площадка – стадион "Олимп-2" – не вызывает беспокойства, поскольку, по данным отчета инспекционного визита компании STRI (консультанта FIFA по подготовке футбольных полей), газон находится в отличном состоянии, а потому его замена не предусматривается.

Ключевой позицией по всем тренировочным площадкам и базам команд является поле с естественным покрытием. Нам очень важно, чтобы засев полей был осуществлен до конца сентября. Так как с учетом всех технологий газон должен укорениться и быть готовым весной следующего года. Если сроки будут нарушены, это приведет и к нарушению качества газона, чего мы себе позволить, конечно, не можем.

Ростов-на-Дону примет четыре матча группового турнира и встречу 1/8 финала чемпионата мира-2018.