Полузащитнику сборной Колумбии угрожают смертью за удаление в матче ЧМ-2018

Полузащитник сборной Колумбии Карлос Санчес получил множество угроз в социальных сетях после поражения его национальной команды от японцев (1:2) на групповом этапе чемпионата мира, сообщает The Guardian. К примеру, один из пользователей Твиттера опубликовал фотографию Санчеса рядом со снимком бывшего футболиста колумбийской сборной Андреса Эскобара, убитого из-за автогола в матче ЧМ-1994, сопроводив сообщение подписью "Предлагаю помечтать".

Колумбийские полицейские начали расследование по факту угроз в адрес футболиста.

Напомним, 32-летний форвард был удален на 3-й минуте встречи после умышленной игры рукой в своей штрафной площади.

Сборная Колумбии выступает в группе H. Ей предстоит встретиться с командами Польши (24 июня, Казань) и Сенегала (28 июня, Самара).

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